0
0
89
НОВОСТИ

На западе Афганистана талибы сожгли музыкальные инструменты

11:45 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в провинции Герат на западе страны. Об этом сообщила газета «Хашт-э субх» со ссылкой на местный филиал министерства повеления благого и запрета предосудительного.

По его данным, инструменты были изъяты в различных районах провинции. Местные чиновники предупредили жителей, что слушать и исполнять музыку запрещено, а того, кто не будет соблюдать это правило, ждет серьезное наказание. По мнению талибов, игра на музыкальных инструментах является причиной развращения молодежи и деградации общества. Информации о количестве и разновидностях сожженных инструментов издание не привело.

19 июля агентство Пажвок сообщило, что сторонники «Талибана» конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в ряде провинций страны, включая Кабул. Уничтожению подверглись в том числе барабаны и губные гармошки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 30.07.2023
Главный военно-морской парад на День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге
0
127
10:25 30.07.2023
Попытки ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях безуспешны - МО РФ
0
201
10:10 30.07.2023
В результате атаки беспилотника пострадал один человек в «Москва-сити»
0
241
09:30 30.07.2023
В зоне Москвы и Подмосковья сняты ограничения на полеты для воздушных судов
0
281
09:20 30.07.2023
После массового отравления на Алтае проведут проверку детских лагерей
0
270
20:40 29.07.2023
Датскому МИДу пришлось создать кризисный штаб в связи с реакцией на сожжения Корана
0
998
19:10 29.07.2023
Часть делегаций столкнулась с трудностями на пути из Африки в Россию – глава Республики Конго
0
1225
17:46 29.07.2023
Глава Госдепа США поделился мнением о том, зачем Шойгу ездил в Северную Корею
0
1351
17:03 29.07.2023
Президент Гвинеи-Бисау считает народ России братским
0
1000
16:50 29.07.2023
В Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ без импорта газа из РФ
0
1188

Возврат к списку