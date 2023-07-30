На западе Афганистана талибы сожгли музыкальные инструменты

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в провинции Герат на западе страны. Об этом сообщила газета «Хашт-э субх» со ссылкой на местный филиал министерства повеления благого и запрета предосудительного.



По его данным, инструменты были изъяты в различных районах провинции. Местные чиновники предупредили жителей, что слушать и исполнять музыку запрещено, а того, кто не будет соблюдать это правило, ждет серьезное наказание. По мнению талибов, игра на музыкальных инструментах является причиной развращения молодежи и деградации общества. Информации о количестве и разновидностях сожженных инструментов издание не привело.



19 июля агентство Пажвок сообщило, что сторонники «Талибана» конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в ряде провинций страны, включая Кабул. Уничтожению подверглись в том числе барабаны и губные гармошки.



