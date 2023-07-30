На старт московской велогонки La Strada вышли около 6 тыс. любителей спорта
12:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня „Лига героев“ проводит в Москве в очередной раз велогонку La Strada, — сказал Коломиец. — Около шести тысяч участников выйдут на старт, примерно одна тысяча — приезжие из других регионов России. У нас уже есть велокоманды, которые путешествуют на все гонки нашего проекта и участвуют в мероприятиях в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В этом году мы сделаем еще одну партнерскую велогонку La Strada в Оренбурге в середине августа».
«В программе велогонки две дистанции на 80 и 40 километров, участники стартуют в Крылатском, затем проедут по центральным улицам и набережным Москвы, а потом вернутся обратно в Крылатское, где на финише получат медали», — добавил Коломиец.
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