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На старт московской велогонки La Strada вышли около 6 тыс. любителей спорта

12:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около шести тысяч любителей спорта принимают участие в велогонке и велофестивале La Strada, который проходит в последнее воскресенье июля в Москве. Об этом сообщил журналистам перед стартом гонки на 80 км один из организаторов мероприятия, руководитель спортивных проектов «Лиги героев» Назарий Коломиец.

«Сегодня „Лига героев“ проводит в Москве в очередной раз велогонку La Strada, — сказал Коломиец. — Около шести тысяч участников выйдут на старт, примерно одна тысяча — приезжие из других регионов России. У нас уже есть велокоманды, которые путешествуют на все гонки нашего проекта и участвуют в мероприятиях в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В этом году мы сделаем еще одну партнерскую велогонку La Strada в Оренбурге в середине августа».

«В программе велогонки две дистанции на 80 и 40 километров, участники стартуют в Крылатском, затем проедут по центральным улицам и набережным Москвы, а потом вернутся обратно в Крылатское, где на финише получат медали», — добавил Коломиец.

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