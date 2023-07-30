На старт московской велогонки La Strada вышли около 6 тыс. любителей спорта

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около шести тысяч любителей спорта принимают участие в велогонке и велофестивале La Strada, который проходит в последнее воскресенье июля в Москве. Об этом сообщил журналистам перед стартом гонки на 80 км один из организаторов мероприятия, руководитель спортивных проектов «Лиги героев» Назарий Коломиец.



«Сегодня „Лига героев“ проводит в Москве в очередной раз велогонку La Strada, — сказал Коломиец. — Около шести тысяч участников выйдут на старт, примерно одна тысяча — приезжие из других регионов России. У нас уже есть велокоманды, которые путешествуют на все гонки нашего проекта и участвуют в мероприятиях в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В этом году мы сделаем еще одну партнерскую велогонку La Strada в Оренбурге в середине августа».



«В программе велогонки две дистанции на 80 и 40 километров, участники стартуют в Крылатском, затем проедут по центральным улицам и набережным Москвы, а потом вернутся обратно в Крылатское, где на финише получат медали», — добавил Коломиец.



