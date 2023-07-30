В Татарстане от непогоды пострадали почти 30 детских лагерей

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать шесть детских лагерей в Татарстане оказались повреждены в результате непогоды в субботу, пострадавших среди детей и персонала нет. Об этом во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.



«На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, более 18 тысяч детей охвачено. В том числе 15 палаточных лагерей. 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии. Самый яркий пример — лагерь „Пионер“ в Зеленодольском районе, был осуществлен выезд. Деревья попадали на палаточный лагерь, детей заранее перебросили в клуб, там было мероприятие организовано. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб», — сказал он.



