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В Татарстане от непогоды пострадали почти 30 детских лагерей

12:30 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать шесть детских лагерей в Татарстане оказались повреждены в результате непогоды в субботу, пострадавших среди детей и персонала нет. Об этом во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

«На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, более 18 тысяч детей охвачено. В том числе 15 палаточных лагерей. 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии. Самый яркий пример — лагерь „Пионер“ в Зеленодольском районе, был осуществлен выезд. Деревья попадали на палаточный лагерь, детей заранее перебросили в клуб, там было мероприятие организовано. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб», — сказал он.

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