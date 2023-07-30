В Татарстане от непогоды пострадали почти 30 детских лагерей
12:30 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, более 18 тысяч детей охвачено. В том числе 15 палаточных лагерей. 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии. Самый яркий пример — лагерь „Пионер“ в Зеленодольском районе, был осуществлен выезд. Деревья попадали на палаточный лагерь, детей заранее перебросили в клуб, там было мероприятие организовано. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб», — сказал он.
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