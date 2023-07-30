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Несмотря на санкции Иран нарастил поставки нефти в Китай

13:10 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нарастил поставки нефти в Китай, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Как пишет агентство, экспорт нефти Ирана в Китай в 2017 и 2018 годах составлял в среднем 692 тыс. и 746 тыс. баррелей в сутки (б/с) соответственно. После выхода США из СВПД поставки нефти в Китай снизились в 2019 году в среднем до 466 тыс. б/с, в 2020 году — до 324 тыс. б/с. Однако в следующие два года экспорт иранской нефти в Китай продемонстрировал рост, несмотря на санкции, отмечает Fars. Так, в 2021 году Иран продавал в среднем по 585 тыс. б/с, в 2022 году — 766 тыс. б/с. За первые три месяца 2023 года поставки нефти в Китай превысили показатели, достигнутые во время действия СВПД: в среднем Иран поставлял по 957 тыс. б/с. Кроме того, в ноябре 2022 года Иран побил рекорд по экспорту нефти в Китай, продав 1,3 млн б/с.

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