Несмотря на санкции Иран нарастил поставки нефти в Китай
13:10 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пишет агентство, экспорт нефти Ирана в Китай в 2017 и 2018 годах составлял в среднем 692 тыс. и 746 тыс. баррелей в сутки (б/с) соответственно. После выхода США из СВПД поставки нефти в Китай снизились в 2019 году в среднем до 466 тыс. б/с, в 2020 году — до 324 тыс. б/с. Однако в следующие два года экспорт иранской нефти в Китай продемонстрировал рост, несмотря на санкции, отмечает Fars. Так, в 2021 году Иран продавал в среднем по 585 тыс. б/с, в 2022 году — 766 тыс. б/с. За первые три месяца 2023 года поставки нефти в Китай превысили показатели, достигнутые во время действия СВПД: в среднем Иран поставлял по 957 тыс. б/с. Кроме того, в ноябре 2022 года Иран побил рекорд по экспорту нефти в Китай, продав 1,3 млн б/с.
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