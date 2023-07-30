Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск обратился к «своим братьям» и властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку.



«Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди.



Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Во время выступления на пленарном заседании форума Россия — Африка Путин указал, что Россия шла на участие в зерновой сделке с учетом предусмотренных в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.



