0
0
3
НОВОСТИ

Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку

13:45 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск обратился к «своим братьям» и властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку.

«Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Во время выступления на пленарном заседании форума Россия — Африка Путин указал, что Россия шла на участие в зерновой сделке с учетом предусмотренных в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:10 30.07.2023
Несмотря на санкции Иран нарастил поставки нефти в Китай
0
94
12:30 30.07.2023
В Татарстане от непогоды пострадали почти 30 детских лагерей
0
149
12:20 30.07.2023
На старт московской велогонки La Strada вышли около 6 тыс. любителей спорта
0
164
11:45 30.07.2023
На западе Афганистана талибы сожгли музыкальные инструменты
0
218
11:25 30.07.2023
Главный военно-морской парад на День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге
0
244
10:25 30.07.2023
Попытки ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях безуспешны - МО РФ
0
304
10:10 30.07.2023
В результате атаки беспилотника пострадал один человек в «Москва-сити»
0
341
09:30 30.07.2023
В зоне Москвы и Подмосковья сняты ограничения на полеты для воздушных судов
0
360
09:20 30.07.2023
После массового отравления на Алтае проведут проверку детских лагерей
0
353
20:40 29.07.2023
Датскому МИДу пришлось создать кризисный штаб в связи с реакцией на сожжения Корана
0
1063

Возврат к списку