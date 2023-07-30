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Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала 2023 года

15:10 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с начала этого года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров — государств Запада и международных финансовых организаций. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года», — приводит ее слова телеграм-канал Верховной рады.

По информации Пидласы, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета.

Депутат добавила, что крупнейшим донором помощи для Украины является Евросоюз, который в этом году уже выделил Киеву $11,43 млрд льготного займа. «Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США — $7,2 млрд грантовых средств», — отметила Пидласа.


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