Трамп заявил, что США находится в «очень глупом и опасном положении»

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией из-за наличия у нее больших запасов ядерного оружия.



На состоявшемся в пятницу в штате Пенсильвания митинге сторонников республиканца Трамп заявил, что СМИ, которые публикуют «фейковые новости, ненавидят», когда он говорит, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина. «Они ненавидят тот факт, что я ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них [РФ] больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое представить? <…> Никто никогда об этом не говорит», — сказал 45-й президент США. Видеозапись его выступления была опубликована накануне в YouTube-канале Forbes Breaking News.



Трамп подчеркнул, что США находятся в «очень глупом и опасном положении» из-за конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что американская администрация ошибается, выделяя на поддержку Киева «в разы больше Европы» — $200 млрд против $25 млрд.



