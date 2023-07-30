Трамп заявил, что США находится в «очень глупом и опасном положении»
15:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На состоявшемся в пятницу в штате Пенсильвания митинге сторонников республиканца Трамп заявил, что СМИ, которые публикуют «фейковые новости, ненавидят», когда он говорит, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина. «Они ненавидят тот факт, что я ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них [РФ] больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое представить? <…> Никто никогда об этом не говорит», — сказал 45-й президент США. Видеозапись его выступления была опубликована накануне в YouTube-канале Forbes Breaking News.
Трамп подчеркнул, что США находятся в «очень глупом и опасном положении» из-за конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что американская администрация ошибается, выделяя на поддержку Киева «в разы больше Европы» — $200 млрд против $25 млрд.
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