0
0
1
НОВОСТИ

Трамп заявил, что США находится в «очень глупом и опасном положении»

15:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией из-за наличия у нее больших запасов ядерного оружия.

На состоявшемся в пятницу в штате Пенсильвания митинге сторонников республиканца Трамп заявил, что СМИ, которые публикуют «фейковые новости, ненавидят», когда он говорит, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина. «Они ненавидят тот факт, что я ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них [РФ] больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое представить? <…> Никто никогда об этом не говорит», — сказал 45-й президент США. Видеозапись его выступления была опубликована накануне в YouTube-канале Forbes Breaking News.

Трамп подчеркнул, что США находятся в «очень глупом и опасном положении» из-за конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что американская администрация ошибается, выделяя на поддержку Киева «в разы больше Европы» — $200 млрд против $25 млрд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 30.07.2023
Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала 2023 года
0
35
13:45 30.07.2023
Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку
0
164
13:10 30.07.2023
Несмотря на санкции Иран нарастил поставки нефти в Китай
0
221
12:30 30.07.2023
В Татарстане от непогоды пострадали почти 30 детских лагерей
0
259
12:20 30.07.2023
На старт московской велогонки La Strada вышли около 6 тыс. любителей спорта
0
261
11:45 30.07.2023
На западе Афганистана талибы сожгли музыкальные инструменты
0
318
11:25 30.07.2023
Главный военно-морской парад на День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге
0
328
10:25 30.07.2023
Попытки ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях безуспешны - МО РФ
0
385
10:10 30.07.2023
В результате атаки беспилотника пострадал один человек в «Москва-сити»
0
407
09:30 30.07.2023
В зоне Москвы и Подмосковья сняты ограничения на полеты для воздушных судов
0
418

Возврат к списку