Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции Западной зоны боевого командования распорядился ускорить процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило агентство Синьхуа.



«Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, <…> ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны», — подчеркнул китайский лидер.



Как он уточнил, соответствующие преобразования должны осуществляться «в соответствии с духом XX съезда партии» (прошел в Пекине в октябре 2022 года). Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности НОАК.





