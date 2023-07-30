Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии
15:30 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Необходимо реализовывать на практике идеи, касающиеся создания сильной армии в новую эпоху, <…> ускорить процесс модернизации вооруженных сил нашей страны», — подчеркнул китайский лидер.
Как он уточнил, соответствующие преобразования должны осуществляться «в соответствии с духом XX съезда партии» (прошел в Пекине в октябре 2022 года). Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость внедрения современного оборудования для повышения боеспособности НОАК.
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