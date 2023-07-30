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После обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение 20 домов

16:25 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале.

«В результате прилета украинского снаряда сегодня, 30 июля, около 13:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба в городе Новая Каховка по переулку Тихому. Перекрыто газоснабжение около 20 домов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом.

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