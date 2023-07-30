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В День ВМФ в Кронштадте открылся Музей военно-морской славы

17:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная экспозиция Музея военно-морской славы торжественно открылась в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в День ВМФ. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

«В рамках исполнения поручения о создании туристско-рекреационного кластера создан центральный объект его культурно-просветительской инфраструктуры — Музей военно-морской славы. Это многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций и построенный на принципах иммерсивности: посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция. В том числе и на тактильном уровне, ведь экспонаты можно трогать руками», — сказала на торжественном открытии руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

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