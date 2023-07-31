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НОВОСТИ

В Харькове после взрывов повреждены склады

09:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Складские помещения повреждены в Харькове, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на данные пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По его словам, пострадали складские помещения, возник пожар.

Как ранее сообщал мэр города Игорь Терехов, ночью в Харькове произошло два взрыва. В результате были повреждены «нежилые помещения», в них начался пожар. Других подробностей не приводилось.

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