БПЛА атаковали здание полиции в Брянской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал он.