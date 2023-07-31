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НОВОСТИ

БПЛА атаковали здание полиции в Брянской области

09:05 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал он.

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