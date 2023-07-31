Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 руб. впервые с 7 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7:01 мск, доллар рос на 0,52% — до 92,2 руб.

К 7:07 мск доллар ускорил рост до 0,61%, торговался на уровне 92,27 руб. В то же время евро прибавлял 0,62%, поднимаясь до 101,55 руб., а юань рос на 0,66%, до 12,89 руб.