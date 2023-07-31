0
0
40
НОВОСТИ

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля

09:20 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 руб. впервые с 7 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7:01 мск, доллар рос на 0,52% — до 92,2 руб.

К 7:07 мск доллар ускорил рост до 0,61%, торговался на уровне 92,27 руб. В то же время евро прибавлял 0,62%, поднимаясь до 101,55 руб., а юань рос на 0,66%, до 12,89 руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 31.07.2023
БПЛА атаковали здание полиции в Брянской области
0
42
09:00 31.07.2023
В Харькове после взрывов повреждены склады
0
43
15:05 29.07.2023
ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью ракетами Storm Shadow - Сальдо
0
303
14:00 29.07.2023
Моравецкий: Бойцы «Вагнера» попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами
0
281
13:45 29.07.2023
Конфликт на Украине президент Сербии считает «войной терпения и истощения»
0
274
11:10 29.07.2023
Австралия собирается заняться производством боеприпасов при помощи США
0
291
18:05 28.07.2023
Над Ростовской областью сбита еще одна ракета
0
375
18:00 28.07.2023
Киев ударил по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200 — МО РФ
0
370
16:12 28.07.2023
ВСУ на южнодонецком направлении потеряли 5 западных танков и 180 человек
0
360
14:32 28.07.2023
ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ
0
383

Возврат к списку