Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля
09:32 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал Силуанов.
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