Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал Силуанов.