В Грузии задержали несколько протестующих против прибытия лайнера из РФ
10:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МВД Грузии задержали несколько человек, протестующих против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ в Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал "Формула".
В порту дежурят усиленные наряды полиции для безопасности отдыхающих, территория оцеплена специальными железными ограждениями. Люди были задержаны в административном порядке из-за стычек с правоохранителями. Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. На митинге также находится лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. На данный момент ситуация спокойная, однако время от времени происходят стычки с полицией.
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