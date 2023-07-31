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НОВОСТИ

Италия намеревается выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»

10:20 31.07.2023 Источник: Lenta.ru

Рим намерен выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) без ущерба для отношений с Пекином. Об этом в интервью газете Corriere della Sera сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Сегодня проблема заключается в том, как выйти из инициативы без ущерба для отношений с Пекином», — сказал он, назвав Китай «не только конкурентом, но и партнером».

По словам главы оборонного ведомства, присоединение Италии к ОПОП было «опасным и импровизированным решением» правительства экс-премьера Джузеппе Конте. Премьер Мелони во время прошлогодней избирательной кампании публично назвала это решение большой ошибкой.  Lenta.Ru

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