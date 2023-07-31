Италия намеревается выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»
10:20 31.07.2023 Источник: Lenta.ru
Рим намерен выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) без ущерба для отношений с Пекином. Об этом в интервью газете Corriere della Sera сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
«Сегодня проблема заключается в том, как выйти из инициативы без ущерба для отношений с Пекином», — сказал он, назвав Китай «не только конкурентом, но и партнером».
По словам главы оборонного ведомства, присоединение Италии к ОПОП было «опасным и импровизированным решением» правительства экс-премьера Джузеппе Конте. Премьер Мелони во время прошлогодней избирательной кампании публично назвала это решение большой ошибкой. Lenta.Ru
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