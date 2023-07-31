Военврачи регулярно сталкиваются с ранениями кассетными боеприпасами ВСУ — медик

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные врачи регулярно сталкиваются с последствиями применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявил российский фельдшер с позывным Гасконец.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. «Сталкивались с кассетными боеприпасами. Они (ВСУ — прим. ТАСС) регулярно их используют. Что в „красной зоне“, что здесь, бывает, прилетает. Это смертоносное оружие, так как оно взрывается сверху и разрываются кассеты. То есть область поражения большая. В городских боях могут мирные жители пострадать», — заявил медик, слова которого приводит оборонное ведомство.