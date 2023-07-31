Собянин: За 10 лет в Москве созданы новая транспортная реальность и новые стандарты перевозки
09:50 31.07.2023
«Мосгортранс» отмечает 65-летие, с которым сотрудников компании поздравил глава города Сергей Собянин. «Жителей и гостей столицы уже 65 лет перевозит «Мосгортранс». Сегодня это порядка 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 3 млн человек. За последние 10 лет в Москве созданы новая транспортная реальность и новые стандарты перевозки», – отметил мэр у себя в Telegram-канале.
Как констатировал градоначальник, по столице курсируют комфортные электробусы, которые обслуживают крупнейший в Европе парк «Красная Пахра» и недавно открывшийся «Митино». В Троицком и Новомосковском административном округе и «Сколкове» автобусы можно заказать на ближайшую остановку, как такси. Также в Москве действует крайне важный проект «Социальное такси», позволяющий перевозить маломобильных пассажиров.
Коллектив «Мосгортранса» - 25 тыс. человек, из которых примерно 14 тыс. — водители, действия которых позволяют столичной транспортной системе работать надежно и точно, а городской транспорт стал комфортным и безопасным.
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