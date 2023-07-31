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НОВОСТИ

ВСУ были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери — Пушилин

10:05 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал Пушилин.

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