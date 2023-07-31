ВСУ потеряли лодку и 10 военных при попытке форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, уничтожена лодка и 10 боевиков, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне уничтожены одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Борщевой. Пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе острова Малый Белогрудый, в результате огневого поражения уничтожены лодка и 10 боевиков ВСУ», — сказал он.