Доля безналичных оплат в РФ за год выросла в среднем на 10% — исследование

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных оплат в российских кассах в апреле–мае 2023 года выросла с 66% до 72% и составила в среднем 69%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании «Контур. Маркета», имеющемся в распоряжении ТАСС.

«По данным с касс, подключенных к ОФД (операторы фискальных данных — прим. ТАСС) „Контура“, доля безналичных оплат в апреле 2023 года составила 66%, в мае выросла до 69%, а в июне — до 72%. Таким образом, средняя доля безналичных оплат за весь второй квартал составила 69%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года — рост на 10%», — указывается в исследовании.