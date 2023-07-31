Доля безналичных оплат в РФ за год выросла в среднем на 10% — исследование
11:20 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля безналичных оплат в российских кассах в апреле–мае 2023 года выросла с 66% до 72% и составила в среднем 69%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании «Контур. Маркета», имеющемся в распоряжении ТАСС.
«По данным с касс, подключенных к ОФД (операторы фискальных данных — прим. ТАСС) „Контура“, доля безналичных оплат в апреле 2023 года составила 66%, в мае выросла до 69%, а в июне — до 72%. Таким образом, средняя доля безналичных оплат за весь второй квартал составила 69%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года — рост на 10%», — указывается в исследовании.
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