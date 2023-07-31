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НОВОСТИ

Трое россиян задержаны за передачу данных о военных объектах РФ «Правому сектору»

12:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, передававших данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации „Правый сектор“, направленной против безопасности России», — сообщили в ЦОС.

«Установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре», — отметили в ФСБ.

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