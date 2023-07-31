В британском парламенте предположили, что у Лондона осталось менее 50 исправных танков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская армия может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2 в связи с многолетней политикой сокращения оборонных расходов. Такое мнение выразил глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты парламента) Тобиас Эллвуд.

«В действительности количество исправных танков может быть на уровне 1 танкового полка, то есть в районе 44 единиц, — приводит его слова газета The Times. — Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в области безопасности, с которой мы сталкиваемся».

Согласно изданию, в период с 2010 по 2014 год Великобритания избавилась от 43 танков Challenger 2, что обошлось Минобороны королевства в 4,3 млн фунтов ($5,5 млн по текущему курсу). Изначально британское правительство закупило 386 танков Challenger 2 в середине 1990-х годов, они использовались во время войны в Ираке. 40 из них были списаны еще до 2010 года.

Нынешние планы Минобороны Великобритании предполагают сокращение количества танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3. По мнению Эллвуда, Соединенное Королевство могло бы передать Украине 75 танков Challenger 2, отправленных на долгосрочное хранение на склады. Ранее Лондон объявил о поставке киевским властям 14 танков Challenger 2.

В феврале газета The Daily Mail сообщила со ссылкой на экспертов, что менее 100 из 227 основных танков Великобритании Challenger 2 считаются боеспособными.