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НОВОСТИ

Военные власти Нигера обвинили Францию в подготовке военной интервенции

12:20 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил по государственному телевидению официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

Франция ищет возможности для военного вмешательства в дела Нигера, приводит его слова новостной портал Lesahel. Абдраман утверждал, что в его распоряжении находится документ, изданный от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамей], чтобы освободить находящегося там президента Базума».

Проверить подлинность данного документа из независимых источников пока не удалось. Масуду, который во время переворота находился за пределами Нигера, объявил себя временно исполняющим обязанности премьер-министра Нигера.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.

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