Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны ВСУ снизилась вдвое
12:32 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области снизилась вдвое, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка», — написал Балицкий.
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