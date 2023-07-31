В Кривом Роге прогремели взрывы

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли утром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он в своем телеграм-канале.

Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях.

В настоящее время в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.