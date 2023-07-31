0
0
156
НОВОСТИ

В Кривом Роге прогремели взрывы

13:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли утром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он в своем телеграм-канале.

Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях.

В настоящее время в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 31.07.2023
ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. ед. техники, включая 10 Leopard
0
10
14:00 31.07.2023
Число жертв нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана превысило 50
0
49
13:32 31.07.2023
Из-за непогоды в 17 регионах РФ погибли 11 человек и 71 пострадал — МЧС
0
102
13:20 31.07.2023
Отказ Киева от переговоров даст России «довести начатое в ходе СВО до конца» — Медведев
0
125
13:05 31.07.2023
Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось — Песков
0
142
12:32 31.07.2023
Интенсивность обстрелов в Запорожской области со стороны ВСУ снизилась вдвое
0
190
12:20 31.07.2023
Военные власти Нигера обвинили Францию в подготовке военной интервенции
0
219
12:05 31.07.2023
В британском парламенте предположили, что у Лондона осталось менее 50 исправных танков
0
219
12:00 31.07.2023
Трое россиян задержаны за передачу данных о военных объектах РФ «Правому сектору»
0
244
11:32 31.07.2023
Европа заполнила свои газовые хранилища на 85%
0
286

Возврат к списку