Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось — Песков
13:05 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, киевский режим не имеет успехов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — указал он.
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