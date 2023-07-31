Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, киевский режим не имеет успехов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве», — указал он.