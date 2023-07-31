Отказ Киева от переговоров даст России «довести начатое в ходе СВО до конца» — Медведев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ киевских властей от переговоров с Москвой позволит России «довести начатое в ходе СВО до конца». Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что России выгодно, что киевские власти «выдвинули нежизнеспособную „формулу мира“, а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта». Он также указал на «полезность» того, что президент Украины Владимир Зеленский «подписал бумажку о запрете переговоров» с РФ.

«Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», — подчеркнул Медведев.