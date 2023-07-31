Из-за непогоды в 17 регионах РФ погибли 11 человек и 71 пострадал — МЧС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непогода, обрушившаяся несколько дней назад на 17 регионов России, унесла жизни 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы», — сказали в министерстве.