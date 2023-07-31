Число жертв нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана превысило 50
14:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 54 человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного в воскресенье террористом-смертником на съезде входящей в правящую коалицию партии «Собрание исламских богословов». Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на полицию.
По ее данным, рост числа погибших в результате теракта связан со смертью ранее доставленных в больницу лиц, получивших при взрыве тяжелые ранения и травмы. Отмечается, что сейчас в медучреждениях провинции проходят лечение 83 пострадавших в результате теракта.
30 июля террорист-смертник осуществил взрыв на съезде входящей в правящую коалицию партии. В зале, где проводилось мероприятие, находились 400 человек. Более 40 человек погибли на месте, в том числе генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.
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