ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. ед. техники, включая 10 Leopard

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — сказал он.