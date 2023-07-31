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Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики

14:32 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и всех депутатов парламента за поддержку в ключевых вопросах внешней политики и развития страны.

«Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой [весенней] сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего, конечно, внешней политики», — сказал президент на встрече с Володиным.

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