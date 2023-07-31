Кремль будет следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности — Песков
15:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль будет внимательно следить за ходом анонсированных Киевом переговоров с США по гарантиям безопасности для Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Следить будут», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об интересе российских властей к переговорному процессу, в результате которого Киев рассчитывает получить долговременные обязательства США, обеспечивающие Украине возможность противостоять России в будущем.
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