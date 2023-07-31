Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии на своем внеочередном заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО. Фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младшие партнеры в лице христианских демократов бойкотировали встречу, и на ней не было кворума.

Для утверждения повестки дня, в которую депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, не набралось достаточного числа голосов. Заседание, транслировавшееся на сайте парламента, свелось лишь к обмену мнениями между представителями оппозиционных партий по ряду вопросов внутренней и внешней политики.