Около 7 тыс. человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО — Минобрнауки

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы зачислили на обучение около 7 тыс. человек по льготе для участников специальной военной операции (СВО), сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

«Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более 9 тыс. заявлений — не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тысячам тех, кто имел на это право. Это те, кто поступал без вступительных испытаний и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно», — сказал он.