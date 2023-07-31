В РФ введены штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому неоказание содействия военкоматам при мобилизационной работе при объявлении мобилизации будет караться штрафом до 500 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Закон вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц — 400-500 тыс. рублей.

Такими же будут штрафы для тех, кто в нарушение своих обязанностей не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.