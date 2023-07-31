В РФ введены штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
16:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому неоказание содействия военкоматам при мобилизационной работе при объявлении мобилизации будет караться штрафом до 500 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 октября 2023 года.
Закон вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц — 400-500 тыс. рублей.
Такими же будут штрафы для тех, кто в нарушение своих обязанностей не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.
НОВОСТИ
- 17:17 31.07.2023
- На Форуме «Армия-2023» в четвертый раз развернут Кластер ВМФ
- 17:12 31.07.2023
- Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна
- 17:00 31.07.2023
- Число заключенных во французских тюрьмах вновь установило рекорд — AFP
- 16:32 31.07.2023
- Глава израильской разведки тайно посещал США для переговоров о Саудовской Аравии — СМИ
- 16:12 31.07.2023
- У парламента в Стокгольме подожгли Коран
- 15:32 31.07.2023
- Около 7 тыс. человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО — Минобрнауки
- 15:12 31.07.2023
- Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО
- 15:00 31.07.2023
- Кремль будет следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности — Песков
- 14:32 31.07.2023
- Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики
- 14:12 31.07.2023
- ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. ед. техники, включая 10 Leopard
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать