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НОВОСТИ

У парламента в Стокгольме подожгли Коран

16:12 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрешенная столичной полицией акция прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторы — мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, — подожгли несколько страниц Корана.

На площади Минтторгет собралось около 50 человек, большинство из которых — журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, затем подожгли страницы в середине тома. Они выбросили в мусорный ящик подожженный экземпляр, а затем разорвали и кинули туда же еще одну копию.

Стоявшие рядом у заграждения мусульмане громко протестовали против подобной акции. Один из них крикнул Момике: «Выходи сюда, за [кордон] полицейских, поговорим с глазу на глаз!»

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