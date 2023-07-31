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Глава израильской разведки тайно посещал США для переговоров о Саудовской Аравии — СМИ

16:32 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа нанес тайный визит в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома и ЦРУ высокого ранга, сообщил портал Axios. По сведениям его источников, речь шла об усилиях Вашингтона, направленных на возможную нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Как утверждают американские источники Axios, визит состоялся почти две недели назад. Среди собеседников главы «Моссад» были помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступавший посредником на непрямых переговорах между Ливаном и Израилем о демаркации морской границы, и директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает портал.

Как отмечает Axios, в ЦРУ отказались от комментариев по поводу этой встречи, в Совете национальной безопасности Белого дома также напрямую не стали комментировать эти утверждения, но подчеркнули, что Вашингтон поддерживает налаживание отношений Израиля с соседними государствами. «Мы продолжаем поддерживать нормализацию [отношений арабских стран] с Израилем, включая [нормализацию] с Саудовской Аравией, и, конечно, продолжаем разговаривать с нашими региональными партнерами о том, как добиться большего прогресса [в этом направлении]. Это одно из усилий, предпринимаемых нами для продвижения внешнеполитических целей США во благо более мирного, безопасного, процветающего и стабильного Ближневосточного региона», — приводит портал заявление представителя Совета национальной безопасности.

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