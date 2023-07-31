Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна
17:12 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порты Хорватии будут использоваться для вывоза украинского зерна, детали еще прорабатываются. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, прибывшим в Киев.
«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, — цитирует Кулеба пресс-служба МИД. — Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью».
НОВОСТИ
- 17:17 31.07.2023
- На Форуме «Армия-2023» в четвертый раз развернут Кластер ВМФ
- 17:00 31.07.2023
- Число заключенных во французских тюрьмах вновь установило рекорд — AFP
- 16:32 31.07.2023
- Глава израильской разведки тайно посещал США для переговоров о Саудовской Аравии — СМИ
- 16:12 31.07.2023
- У парламента в Стокгольме подожгли Коран
- 16:00 31.07.2023
- В РФ введены штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
- 15:32 31.07.2023
- Около 7 тыс. человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО — Минобрнауки
- 15:12 31.07.2023
- Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО
- 15:00 31.07.2023
- Кремль будет следить за переговорами Украины и США по гарантиям безопасности — Песков
- 14:32 31.07.2023
- Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики
- 14:12 31.07.2023
- ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. ед. техники, включая 10 Leopard
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать