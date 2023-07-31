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Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна

17:12 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порты Хорватии будут использоваться для вывоза украинского зерна, детали еще прорабатываются. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, прибывшим в Киев.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, — цитирует Кулеба пресс-служба МИД. — Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью».

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