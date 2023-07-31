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Иран призвал Турцию вывести войска из Сирии

17:32 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Турцию вывести войска с территории Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам прошедших в Тегеране переговоров с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

«Предлагается, чтобы Вооруженные силы Турции покинули сирийскую территорию и вернулись в свои приграничные районы в соответствии с графиком», — цитирует его иранское агентство Fars. «Логика заключается в том, чтобы одновременно с выводом турецких вооруженных сил из Сирии обеспечивалась безопасность общих границ», — продолжил он. «Иран и Россия продолжают свои усилия в качестве посредников и гарантов в этом направлении», — отметил министр.

«Мы считаем, что присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране <…>. Мы хорошо понимаем озабоченность <…> Турции безопасностью границ c Сирией, но считаем, что военное присутствие в Сирии не является решением», — заявил глава МИД Ирана. «Считаем встречи в четырехстороннем формате (Россия, Сирия, Турция и Иран) наиболее подходящим дипломатическим путем для согласования и установления безопасности на общей сирийско-турецкой границе», — добавил Абдоллахиян.

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