Мирные жители не должны быть мишенью для атак, заявили в ООН в связи с обстрелом Таганрога

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданские лица не должны быть преднамеренной целью для атак. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, отвечая на вопрос ТАСС в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины жилой инфраструктуры Таганрога.

Она пояснила, что в ее ведомстве пока не получили корреспонденцию с обращением уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. «Я проверила, и на момент написания [этого сообщения] мы еще не получили никакой корреспонденции», — отметила Троссел.

«Мы не в состоянии реагировать на конкретный инцидент, который вы описываете, и комментировать, что могло произойти, — подчеркнула официальный представитель УВКПЧ. — Однако, как вы знаете, стороны в конфликте должны всегда проводить различие между комбатантами и гражданскими лицами. Гражданские лица никогда не могут быть преднамеренными целями нападений». «Стороны в конфликте обязаны принимать все возможные меры предосторожности для сведения к минимуму вреда гражданским лицам и гражданским объектам и не совершать нападений, которые не проводят различия между комбатантами и гражданскими лицами или причиняют несоразмерный ущерб гражданскому населению», — заключила Троссел.