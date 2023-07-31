На Форуме «Армия-2023» в четвертый раз развернут Кластер ВМФ
17:17 31.07.2023
Кластер ВМФ предназначен для демонстрации новинок военно-морской техники и направлений развития ВМФ России Верховному Главнокомандующему РФ и руководству Минобороны России.
Основная комплексная экспозиция кластера расположится в павильоне «С» в составе стенда Главного командования ВМФ и стендов предприятий, работающих в интересах военно-морской промышленности. На стенде Главного командования ВМФ свои разработки представят не только предприятия ОПК, но и научно-педагогический состав ВУНЦ ВМФ «ВМА», курсанты военно-морских училищ, кадеты морского военного корпуса и воспитанники Нахимовского военно-морского училища.
Свое участие в выставке уже подтвердили крупнейшие организации: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», Судостроительная Корпорация Ак Барс, Кингисеппский машиностроительный завод, Компания «Кронштадт», Акционерное общество «Объединенная Судостроительная Корпорация», Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения», Научно-производственная компания «Атри» и другие.
В целях развития военно-морской промышленности Главным управлением международного военного сотрудничества Минобороны России и АО «Рособоронэкспорт» организована работа по приглашению иностранных делегаций на форум «Армия-2023». Традиционно форум посетят иностранные военные специалисты сухопутных войск. В 2022 году, несмотря на напряженную обстановку в мире, в КВЦ «Патриот» приехали представители 85-ти государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает международный статус Форума.
В рамках работы кластера спланирована научно-деловая программа по насущным для Военно-Морского Флота вопросам. Эксперты Главного командования, ВУНЦ ВМФ «ВМА» и предприятий промышленности смогут обменяться опытом и обсудить актуальные темы индустрии: направление развития и строительства морской пехоты, обеспечение непотопляемости и пожарной безопасности, создание системы искусственного интеллекта, поддержки принятия решений при управлении силами ВМФ, развитие водолазной техники и подводных технологий, а также пути повышения эффективности подготовки научных кадров.
В открытые дни работы форума «Армия-2023» запланировано посещение кластера ВМФ учащимися военно-морских училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, и других организаций военно-патриотической и военно-технической направленности, где проходят обучение юноши и девушки, мечтающие о море и желающие избрать профессию военного моряка.
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