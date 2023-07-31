На Форум «Армия 2023» можно будет добраться спецпоездами поездами «Ласточка»

17:21

С 15 по 20 августа для гостей Международного военно-технического Форума «Армия» будут организованы специальные поезда «Ласточка».

Расписание рейсов:

7.54 (отправление от Белорусского вокзала) – 9.51 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)

10.11 (отправление от станции «Парк Патриот») – 12.06 (прибытие на Белорусский вокзал)

12.54 (отправление от Белорусского вокзала) – 14.55 (прибытие на станцию «Парк Патриот»)

17.21 (отправление от станции «Парк Патриот») – 19.28 (прибытие на Белорусский вокзал)

Билеты можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД" -



Посетители смогут обменять свой билет на бесплатный проход на Форум. Для этого необходимо проследовать на специальную стойку во входной группе «С».