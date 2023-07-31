Нападение на французское посольство в Нигере было спланировано, считают в МИД Франции

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Франции заявило об организованном характере нападения на здание его дипмиссии в Ниамее, обвинив нигерийские силы правопорядка в недостаточном противодействии агрессивным демонстрантам. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Вчера посольство Франции в Ниамее подверглось жестокому нападению со стороны явно подготовленных групп, которые нигерийские силы безопасности не смогли полностью взять под контроль», — говорится в коммюнике.

В этой связи на набережной Орсе напомнили об обязательствах государств в рамках международного права защищать дипломатические учреждения и их персонал. «Вопреки утверждениям некоторых нигерийских военных, французские силы безопасности не применяли никаких летальных средств», — добавили в МИД.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера — городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.

Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, в свою очередь обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Позже они выпустили еще одно заявление, в котором обвинили «службы безопасности» одного «западного консульства» в использовании слезоточивого газа против манифестантов в Ниамее. По их данным, это привело к госпитализации шести человек.