КНР на два года ограничит экспорт комплектующих для БПЛА
20:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Соответствующее заявление опубликовало на своем сайте Министерство коммерции КНР.
«Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса. <…> Вышеуказанная политика вступит в силу с 1 сентября», — говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается, указанная мера связана с тем, что «в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти».
Согласно заявлению, указанная мера не означает запрет на экспорт китайских БПЛА. Так, беспилотники гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур. Одновременно с этим планируется, что для экспортных компаний с хорошо отлаженной внутренней системой соблюдения требований компетентные органы «будут активно принимать меры, такие как общее лицензирование, для поддержки экспорта компаний, соответствующих требованиям».
В заявлении ведомства подчеркивается, что указанные ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.
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