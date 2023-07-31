ЦБ снизил прогноз профицита текущего счета в 2023 году до $26 млрд
20:40 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит текущего счета платежного баланса РФ, согласно прогнозу Банка России, в 2023 году сузится до $26 млрд с исторического максимума в $236 млрд в 2022 году за счет сжатия экспорта при восстановлении импорта. Это следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
В следующие годы показатель расширится примерно до $30 млрд за счет увеличения экспорта в условиях перенаправления поставок. Так, прогноз показателя в 2024 году снижен только до $30 млрд, 2025 году — до $32 млрд.
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