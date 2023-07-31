Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он уточнил, что переговоры состоятся в виртуальном формате. С американской стороны возглавлять делегацию на переговорах будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сказал Миллер.