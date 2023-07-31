В РФ могут ввести платный проход судов по водным участкам, которые планируется улучшить
22:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения платы за проход судов через участки, на которых предусматриваются крупные инфраструктурные проекты, сообщается на сайте Кремля.
В частности, кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению «Транспорт» поручается предусмотреть «возможность введения платы за проход судов внутреннего водного транспорта на участках внутренних водных путей, на которых предусмотрена реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих значительное улучшение условий судоходства». Сделать это надо при условии использования полученных средств на развитие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.
НОВОСТИ
- 22:40 31.07.2023
- На пляже турецкого курорта обнаружили боеприпасы
- 21:20 31.07.2023
- Госдеп подтвердил начало переговоров США и Украины по гарантиям безопасности
- 20:40 31.07.2023
- ЦБ снизил прогноз профицита текущего счета в 2023 году до $26 млрд
- 20:00 31.07.2023
- КНР на два года ограничит экспорт комплектующих для БПЛА
- 19:20 31.07.2023
- Нападение на французское посольство в Нигере было спланировано, считают в МИД Франции
- 18:40 31.07.2023
- Путин поручил выделить средства ФНБ на строительство не менее 200 пассажирских судов
- 18:00 31.07.2023
- Мирные жители не должны быть мишенью для атак, заявили в ООН в связи с обстрелом Таганрога
- 17:32 31.07.2023
- Иран призвал Турцию вывести войска из Сирии
- 17:21 31.07.2023
- На Форум «Армия 2023» можно будет добраться спецпоездами поездами «Ласточка»
- 17:17 31.07.2023
- На Форуме «Армия-2023» в четвертый раз развернут Кластер ВМФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать