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НОВОСТИ

В РФ могут ввести платный проход судов по водным участкам, которые планируется улучшить

22:00 31.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения платы за проход судов через участки, на которых предусматриваются крупные инфраструктурные проекты, сообщается на сайте Кремля.

В частности, кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению «Транспорт» поручается предусмотреть «возможность введения платы за проход судов внутреннего водного транспорта на участках внутренних водных путей, на которых предусмотрена реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих значительное улучшение условий судоходства». Сделать это надо при условии использования полученных средств на развитие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

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