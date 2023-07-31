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НОВОСТИ

На пляже турецкого курорта обнаружили боеприпасы

22:40 31.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пляж на турецком курорте Шиле закрыт после обнаружения мин. На берегу Чёрного моря в окрестностях Стамбула найдено не менее 28 боеприпасов, сообщают местные власти.

Восемь мин были извлечены из воды, снаряды будут обезврежены 2 августа.

Морское дно рядом с пляжем продолжают обследовать водолазы. Пляж Софулар закрыт.  Говорит Москва

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