Беспилотник второй раз атаковал одну и ту же высотку в Москве-сити

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Сразу несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, один долетел до той же башни в районе Москва-сити, что и на днях, 28 июля. В результате нового ЧП был поврежден фасад здания на уровне 21 этажа и нарушено его остекление 150 кв м.

Как отмечает глава города, информации о пострадавших нет, на месте происшествия действуют сотрудники экстренных служб.